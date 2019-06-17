Кремль следит за ситуацией в пензенской Чемодановке, где произошла массовая драка

Президент России Владимир Путин оповещен о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой в четверг, 13 июня, погиб один человек. Об этом во время беседы с журналистами в понедельник, 17 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, ему докладывалось, когда это все случилось», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что о причинах произошедшего должны говорить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, конфликт между жителями Чемодановки произошел на бытовой почве. 15 участников драки задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время предполагаемым зачинщикам будет предъявлено обвинение.