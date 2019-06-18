«Не надо нас заново женить»: Певица Ирина Дубцова об отношениях с бывшим мужем

Победительница телевизионного проекта «Фабрика звезд-4» певица Ирина Дубцова рассказала о дружбе со своим бывшим мужем.

Ирина опубликовала в Istagram фото, на котором она запечатлена со своим 13-летним сыном Артемом и бывшим мужем Романом. Певица с сыном отдыхали на Мальдивах.

Instagram @dubtsova_official

Певица не скрывает, что поддерживает хорошие дружеские отношения с экс-супругом, но попросила их «не женить в комментариях». На вопрос, в чем секрет 11-летней дружеской связи, Ирина однозначно ответить не смогла. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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По данным издания, певица дружит со своим бывшим, в том числе и потому, что понимает необходимость общения Артема с отцом для гармоничного развития ребенка. Ирина Дубцова и солист группы «Plazma» Роман Черницын поженились в 2004 году. В 2006-м у пары родился сын, а в 2008-м семья распалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим младшим сыном, окончившим кадетское училище.