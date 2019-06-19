Наследники Бари Алибасова начали спор из-за имущества при живом продюсере

Близкие родственники продюсера Бари Алибасова устроили спор из-за наследства при живой знаменитости, пишет Teleprogramma.Pro. Пока Алибасов приходил в себя после отравления средством для прочистки труб, его родные «разбирались» с завещанием.

По информации издания, нотариус был вызван прямо в палату продюсера. Но сделано это было ради того, чтобы он засвидетельствовал новое завещание Бари Алибасова, поскольку составленный несколько лет назад документ утратил свою актуальность.

Как сообщает KP.RU, причиной такой сумятицы стал развод с пятой женой, новый брак и старшая дочь Вера, о которой до этого продюсер ничего не знал. Теперь сыну Алибасова придется делить наследство с новоявленной сестрой, однако делать он этого не хочет, хотя речь идет о девятикомнатных апартаментах площадью 220 «квадратов» и еще двух квартирах.

«Отцовским имуществом я не готов распоряжаться, перераспределять ничего не буду! Пусть Вера в любой момент приезжает ко мне в гости в Москву, я приму ее как родную. И если надо будет, помогу без всякого отцовского наследства. Так и напишите!» — заявил в беседе с журналистами Бари Алибасов-младший.

Участники группы «На-На», в свою очередь, также находятся в напряжении, поскольку не очень понятно, кому достанутся авторские права на песни.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер дал первое интервью после отравления.