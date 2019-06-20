За и против: Мнения экспертов об индивидуальной сдаче ЕГЭ

Совсем в недалеком будущем — в 2030 году — ЕГЭ у российских школьников будет принимать искусственный интеллект. В Рособрнадзоре продвигают сейчас такую инициативу.

Задания единого госэкзамена сейчас разбиты на две части. Так называемую тестовую — уже проверяют машины. А вот развернутые ответы — педагоги.

Авторы уверяют, что автоматизированная проверка более точная — полностью исключит субъективный фактор при оценке результатов ЕГЭ. Алексей Лазуренко выслушал сторонников нововведений и скептиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что выпускник астраханской гимназии умудрился получить 0 баллов за ЕГЭ по математике.