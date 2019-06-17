Выпускник астраханской гимназии умудрился получить 0 баллов за ЕГЭ по математике

Ноль баллов за ЕГЭ по математике умудрился получить выпускник одной из гимназий Астрахани Артем Яровой. Как пояснили в учебном заведении, по какой-то причине отсканированным оказался только титульный лист работы школьника, поэтому эксперты не смогли ее проверить. При этом отмечается, что сканер был в рабочем состоянии, а мальчик писал ответы на тесты обычной гелевой ручкой, пишут «Известия».

В результате Артему предложили два выхода из ситуации — либо заново пройти тест, либо подождать, пока найдется уже написанный им ЕГЭ, но тогда он может не успеть подать документы на поступление в вуз. Кроме того, школьник опасается, что такая же оценка ждет его и за ЕГЭ по русскому языку — писал он его той же ручкой.

Тем временем петицию на сайте change.org, которая призывает перепроверить работу Артема, подписали уже почти 89 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за первые три дня ЕГЭ за использование шпаргалок, смартфонов и другие нарушения с экзаменов были удалены более 140 учеников.