На Пятом канале акция «День добрых дел» для Сони Матюниной

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги. Орг» мы собираем деньги для полуторагодовалой Софьи. У девочки удалены обе почки, и теперь ее готовят к трансплантации, донором станет мама Софьи.

Но перед такой сложной операцией, ребенку необходимо пройти курс дорогостоящего лечения — спасительный препарат стоит немалых денег — почти два с половиной миллиона рублей. Анастасия Серманова узнала, для маленькой Сони сейчас дорога каждая минута.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли собрать деньги на лечение для Радимы Рассаевой.