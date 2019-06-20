На Пятом канале акция «День добрых дел» для Сони Матюниной

, 5:58 Эфирная новость 29

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

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Фото, видео: Пятый канал

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги. Орг» мы собираем деньги для полуторагодовалой Софьи. У девочки удалены обе почки, и теперь ее готовят к трансплантации, донором станет мама Софьи.

Но перед такой сложной операцией, ребенку необходимо пройти курс дорогостоящего лечения — спасительный препарат стоит немалых денег — почти два с половиной миллиона рублей. Анастасия Серманова узнала, для маленькой Сони сейчас дорога каждая минута.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли собрать деньги на лечение для Радимы Рассаевой.

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С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

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