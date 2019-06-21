Спустя 40 лет: Илья Лагутенко вспомнил, как создал свою первую рок-группу

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в интервью для РИА Новости рассказал о том, как начиналась его творческая карьера. Ровно 40 лет назад со своим другом по лестничной площадке — Пашкой — музыкант решил создать рок-группу, тем самым определив свою дальнейшую судьбу.

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«Но там описаны события 1979 года, и указано, что в мае я и мой друг Пашка <.> сначала играли в солдатиков, а потом решили создать рок-группу», — поделился исполнитель.

Планы у ребят на тот момент были грандиозные. Они сразу заинтересовались международными проектами и создали первый альбом «Для Японии». С тех пор исполнители не утратили интерес к подобным сборникам и недавно выпустили альбом «Жимолость», в котором «международное сотрудничество налицо», утверждает Лагутенко.

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«Это был интересный опыт, потому что выпускали сингл не мы, а через питерских ребят, группу Kito Jempere. Они много работают с европейскими артистами» , — поделился артист.

Сейчас «Мумий Тролль» работает над новым альбомом, некоторые песни из которого группа представит уже летом 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко.