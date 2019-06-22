Эксперт оценил риски для Грузии после приостановления турпотока из России

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Туристическая отрасль страны потерпит большие убытки, уверен доктор экономических наук Андрей Марголин.

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Туристическая отрасль Грузии потерпит большие убытки после временного прекращения турпотока из России. Об этом во время беседы с агентством ФАН заявил доктор экономических наук Андрей Марголин.

В пятницу, 21 июня, Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещено перевозить граждан в Грузию. Документ вступит в силу 8 июля 2019 года. Сколько продлится запрет, неизвестно. Это решение стало ответом на акции протеста в Тбилиси. Обычных жителей грузинской столицы такой указ расстроил. Наибольшее недовольство ощущается среди работников сферы обслуживания — сотрудников отелей, владельцев заведений общественного питания, а также водителей такси.

Андрей Марголин, комментируя ситуацию, отметил, что сегодня экономика Грузии сильно зависит от прибытия туристов из России, поскольку они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран.

«Поэтому потеря наших туристов весьма существенна для этой отрасли. Более того, пострадают не только туристические объекты, но еще и владельцы гостиниц, ресторанов. Одним словом — большие потери в целом туристическом кластере», — сказал Марголин.

Эксперт подчеркнул, что происходящее в Тбилиси диктуется не какими-то самостоятельными решениями, а тем, что согласовано из-за рубежа. Однако, скорее всего, через какое-то время от властей Грузии последуют заявления и всяческие гарантии безопасности в отношении россиян.

В свою очередь, телеведущая Тина Канделаки, которая является грузинкой по происхождению, также подтвердила мысль Андрея Марголина о том, что сейчас грузины занимаются уничтожением собственной экономики. Такой же позиции придерживается и политолог Армен Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе столкновений в Тбилиси погиб один человек.

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