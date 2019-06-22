В Тбилиси возмутились приостановкой туристического потока из России

Жители грузинской столицы — Тбилиси выразили негодование после того, как стало известно о принятии российскими властями решения по приостановлению полетов и продажи туров в Грузию, сообщает РИА Новости.

Наибольшее недовольство ощущается среди работников сферы обслуживания. Среди них сотрудники отелей, владельцы заведений общественного питания, а также водители такси.

«Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм — это экономика, деньги, вливания», — заявил один из опрошенных.

В пятницу, 21 июня, российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении туристического потока в Грузию. Поводом стало то, что Тбилиси захлестнули акции протеста. Глава государства запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию, а туроператорам рекомендовано пока не продавать путевки. Запрет вступает в силу с 8 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о том, что в Совфеде констатировали финансовый ущерб Грузии без авиасообщения с Россией.