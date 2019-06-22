«Алые паруса 2019»: Где и как лучше всего любоваться салютом и бригом «Россия»

Совсем немного осталось до праздника выпускников «Алые паруса — 2019», проводимого Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом. Это уникальное шоу собирает десятки тысяч выпускников не только из Северной столицы, но и со всей страны. А помимо этого, сотни тысяч гостей не только из регионов России, но и со всего мира съезжаются в Петербург, чтобы насладиться зрелищем. В 2019 годы устроители праздника ожидают на «Алых парусах» более полутора миллионов гостей.

Петербуржцы и гости города с нетерпением ожидают появления во всей красе главного сюрприза праздника «Алые паруса — 2019» — брига «Россия», и непередаваемого по своей масштабности зрелища — всегда необычного фейерверка, который по традиции расцветит небо над Северной столицей в самую темную минуту самой светлой ночи года.

Заранее просчитывать маршрут, чтобы без помех насладиться незабываемым зрелищем, особенно важно. Ведь, как ранее сообщал 5-tv.ru, часть городских улиц будет перекрыта на время проведения праздника.

Ни для кого не секрет, что на «Алые паруса 2019» можно попасть по специальным приглашениям, которые рассылаются не только по петербургским школам, но и региональным учебным заведениям. Но не стоит расстраиваться, потому что существует множество способов, как стать гостем легендарного события.

На грандиозное пиротехническое шоу можно будет посмотреть с Благовещенского, Тучкова и Литейного мостов, с Английской, Адмиралтейской, Университетской и Петровской набережных и с набережной Кутузова у Летнего Сада. Площадки будут открыты для всех желающих. Некоторые бронируют столики в ресторанах, которые находятся по периметру праздника. Рестораторы идут навстречу и открывают бронирование заблаговременно, но стоит помнить, что спрос на посадочные места в этих заведениях как никогда высок в день праздника.