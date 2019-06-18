Куда и как будет проще добраться во время праздника «Алые паруса-2019»

Праздник выпускников «Алые паруса-2019», организаторами которого являются Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал, состоится 23 июня. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу придет около 33 тысяч выпускников. Всего же организаторы на одной только Дворцовой площади — главной концертной площадке праздника — ожидают до 80 тысяч гостей. А на улицы и набережные Петербурга в день проведения «Алых парусов» уже который год подряд традиционно выходит около полутора миллионов человек.

Сама организация «Алых парусов» — это каждый раз огромный и монументальный проект. По совокупности этих факторов, грамотная организация дорожного движения приобретает первостепенное значение. И туристам должно хватить места на набережных и площадях Петербурга, чтобы прогуляться и насладится зрелищем, и ритм жизни многомилионного мегаполиса, в тоже время, должен остаться неизменным. Продумывайте свой маршрут во время праздника «Алые паруса-2019» и в его преддверье заранее и обратите внимание, что часть изменений вступила в силу уже сейчас.

Закрытие и изменение полос движения

Крайняя правая полоса движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому закрыта с 23:00 13 июня по 23:00 28 июня.

Крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской будет закрыта каждую ночь с 22:50 до 06:00 начиная с 16 июня и до 19 июня включительно.

А с 00:00 19 июня до 08:00 25 июня одностороннее движение транспортных средств в направлении от Троицкой площади к Суворовской будет осуществляться по проезжей части, предназначенной для встречного движения.

Введение одностороннего движения

На Дворцовой набережной в направлении от Троицкого моста к Дворцовому одностороннее движение будет введено на период с 00:00 18 июня до 06:00 26 июня.

На Кронверкской наб. в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому одностороннее движение будет введено на период 00:00 19 июня до 08:00 25 июня.

Введение двустороннего движения

Движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади с 17:00 23 июня до 06:00 24 июня станет двусторонним.

Кратковременный запрет движения

С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня будет перекрыто движение:

По Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади

По Дворцовому мосту

По Биржевой площади

По Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта

По набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта

По Малой Морская улице от Невского проспекта до Вознесенского

По Большой Морская улице от Вознесенского проспекта до Невского

По Мошкову переулку

По Аптекарскому переулку

По набережной Зимней канавки

По Мраморному переулку

По Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта

По Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади

По Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади

С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня будет перекрыто движение:

По Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии

По набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии

По Биржевому мосту

По Суворовской площади

Периодический запрет движения

Довольно сложный график работы будет у Троицкого моста.

С 19 по 21 июня движение по нему будет запрещено с 21:00 до 06:00.

22 июня проезд по Троицкому мосту будет закрыт с 20:00 до 06:00 следующего дня.

С 13:45 23 июня до 18:00 24 июня мост будет также закрыт для движения. Потом на три часа его вновь откроют. Но с 21:00 все того же 24 июня до 08:00 25 июня проезд по Троицкому мосту будет снова запрещен.

Долговременный запрет движения

Адмиралтейская набережная будет закрыта для проезда с 00:00 19 июня до 08:00 25 июня.

Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади будет перекрыта с 00:00 18 июня до 22:00 26 июня.

Кратковременный запрет остановки

С 00:00 23 июня до 06:00 24 июня нельзя будет останавливаться по следующим адресам:

Набережная реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка

Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади

Певческий проезд (вдоль дома № 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади)

Малая Морская улица от Невского проспект до Гороховой улицы

Большая Морская улица от Гороховой до Невского проспекта

Адмиралтейский проспект от Сенатской площади до Дворцового проезда

Гороховая улица от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта

Биржевой проезд вдоль дома № 2 по Биржевой площади

Долговременный запрет остановки

С 00:00 13 июня до 23:00 28 июня останавливаться будет запрещено на Биржевом проезде вдоль дома № 2 по набережной Макарова и на Биржевой площади от Дворцового моста до Биржевого.

С 00:00 17 июня до 08:00 25 июня вводится запрет остановки на Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста.

В день и ночь проведения праздника «Алые паруса — 2019», жителям и гостям города советуют отказаться от личных автомобилей. Заранее планируйте свой маршрут и в качестве средства передвижения по Санкт-Петербургу выбирайте метрополитен или велосипед.