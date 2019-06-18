Куда и как будет проще добраться во время праздника «Алые паруса-2019»

Праздник выпускников «Алые паруса-2019», организаторами которого являются Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал, состоится 23 июня. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу придет около 33 тысяч выпускников. Всего же организаторы на одной только Дворцовой площади — главной концертной площадке праздника — ожидают до 80 тысяч гостей. А на улицы и набережные Петербурга в день проведения «Алых парусов» уже который год подряд традиционно выходит около полутора миллионов человек.
Сама организация «Алых парусов» — это каждый раз огромный и монументальный проект. По совокупности этих факторов, грамотная организация дорожного движения приобретает первостепенное значение. И туристам должно хватить места на набережных и площадях Петербурга, чтобы прогуляться и насладится зрелищем, и ритм жизни многомилионного мегаполиса, в тоже время, должен остаться неизменным. Продумывайте свой маршрут во время праздника «Алые паруса-2019» и в его преддверье заранее и обратите внимание, что часть изменений вступила в силу уже сейчас.
Закрытие и изменение полос движения
- Крайняя правая полоса движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому закрыта с 23:00 13 июня по 23:00 28 июня.
- Крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской будет закрыта каждую ночь с 22:50 до 06:00 начиная с 16 июня и до 19 июня включительно.
- А с 00:00 19 июня до 08:00 25 июня одностороннее движение транспортных средств в направлении от Троицкой площади к Суворовской будет осуществляться по проезжей части, предназначенной для встречного движения.
Введение одностороннего движения
- На Дворцовой набережной в направлении от Троицкого моста к Дворцовому одностороннее движение будет введено на период с 00:00 18 июня до 06:00 26 июня.
- На Кронверкской наб. в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому одностороннее движение будет введено на период 00:00 19 июня до 08:00 25 июня.
Введение двустороннего движения
- Движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади с 17:00 23 июня до 06:00 24 июня станет двусторонним.
Кратковременный запрет движения
С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня будет перекрыто движение:
- По Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади
- По Дворцовому мосту
- По Биржевой площади
- По Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта
- По набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта
- По Малой Морская улице от Невского проспекта до Вознесенского
- По Большой Морская улице от Вознесенского проспекта до Невского
- По Мошкову переулку
- По Аптекарскому переулку
- По набережной Зимней канавки
- По Мраморному переулку
- По Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта
- По Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади
- По Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади
С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня будет перекрыто движение:
- По Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии
- По набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии
- По Биржевому мосту
- По Суворовской площади
Периодический запрет движения
Довольно сложный график работы будет у Троицкого моста.
- С 19 по 21 июня движение по нему будет запрещено с 21:00 до 06:00.
- 22 июня проезд по Троицкому мосту будет закрыт с 20:00 до 06:00 следующего дня.
- С 13:45 23 июня до 18:00 24 июня мост будет также закрыт для движения. Потом на три часа его вновь откроют. Но с 21:00 все того же 24 июня до 08:00 25 июня проезд по Троицкому мосту будет снова запрещен.
Долговременный запрет движения
- Адмиралтейская набережная будет закрыта для проезда с 00:00 19 июня до 08:00 25 июня.
- Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади будет перекрыта с 00:00 18 июня до 22:00 26 июня.
Кратковременный запрет остановки
С 00:00 23 июня до 06:00 24 июня нельзя будет останавливаться по следующим адресам:
- Набережная реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка
- Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади
- Певческий проезд (вдоль дома № 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади)
- Малая Морская улица от Невского проспект до Гороховой улицы
- Большая Морская улица от Гороховой до Невского проспекта
- Адмиралтейский проспект от Сенатской площади до Дворцового проезда
- Гороховая улица от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта
- Биржевой проезд вдоль дома № 2 по Биржевой площади
Долговременный запрет остановки
- С 00:00 13 июня до 23:00 28 июня останавливаться будет запрещено на Биржевом проезде вдоль дома № 2 по набережной Макарова и на Биржевой площади от Дворцового моста до Биржевого.
- С 00:00 17 июня до 08:00 25 июня вводится запрет остановки на Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста.
В день и ночь проведения праздника «Алые паруса — 2019», жителям и гостям города советуют отказаться от личных автомобилей. Заранее планируйте свой маршрут и в качестве средства передвижения по Санкт-Петербургу выбирайте метрополитен или велосипед.