Куда и как будет проще добраться во время праздника «Алые паруса-2019»

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Праздник выпускников «Алые паруса» традиционно вызывает огромный наплыв туристов, мечтающих полюбоваться уникальной водно-пиротехнической феерией. Чтобы провести мероприятие на должном уровне и грамотно организовать дорожное движение, часть транспортных маршрутов Петербурга будет временно изменена.

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Алые паруса 2019 145

Праздник выпускников «Алые паруса-2019», организаторами которого являются Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал, состоится 23 июня. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу придет около 33 тысяч выпускников. Всего же организаторы на одной только Дворцовой площади — главной концертной площадке праздника — ожидают до 80 тысяч гостей. А на улицы и набережные Петербурга в день проведения «Алых парусов» уже который год подряд традиционно выходит около полутора миллионов человек.

Сама организация «Алых парусов» — это каждый раз огромный и монументальный проект. По совокупности этих факторов, грамотная организация дорожного движения приобретает первостепенное значение. И туристам должно хватить места на набережных и площадях Петербурга, чтобы прогуляться и насладится зрелищем, и ритм жизни многомилионного мегаполиса, в тоже время, должен остаться неизменным. Продумывайте свой маршрут во время праздника «Алые паруса-2019» и в его преддверье заранее и обратите внимание, что часть изменений вступила в силу уже сейчас.

Закрытие и изменение полос движения

  • Крайняя правая полоса движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому закрыта с 23:00 13 июня по 23:00 28 июня.
  • Крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской будет закрыта каждую ночь с 22:50 до 06:00 начиная с 16 июня и до 19 июня включительно.
  • А с 00:00 19 июня до 08:00 25 июня одностороннее движение транспортных средств в направлении от Троицкой площади к Суворовской будет осуществляться по проезжей части, предназначенной для встречного движения.

Введение одностороннего движения

  • На Дворцовой набережной в направлении от Троицкого моста к Дворцовому одностороннее движение будет введено на период с 00:00 18 июня до 06:00 26 июня.
  • На Кронверкской наб. в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому одностороннее движение будет введено на период 00:00 19 июня до 08:00 25 июня.

Введение двустороннего движения

  • Движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади с 17:00 23 июня до 06:00 24 июня станет двусторонним.

Кратковременный запрет движения

С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня будет перекрыто движение:

  • По Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади
  • По Дворцовому мосту
  • По Биржевой площади
  • По Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта
  • По набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта
  • По Малой Морская улице от Невского проспекта до Вознесенского
  • По Большой Морская улице от Вознесенского проспекта до Невского
  • По Мошкову переулку
  • По Аптекарскому переулку
  • По набережной Зимней канавки
  • По Мраморному переулку
  • По Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта
  • По Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади
  • По Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади

С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня будет перекрыто движение:

  • По Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии
  • По набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии
  • По Биржевому мосту
  • По Суворовской площади

Периодический запрет движения

Довольно сложный график работы будет у Троицкого моста.

  • С 19 по 21 июня движение по нему будет запрещено с 21:00 до 06:00.
  • 22 июня проезд по Троицкому мосту будет закрыт с 20:00 до 06:00 следующего дня.
  • С 13:45 23 июня до 18:00 24 июня мост будет также закрыт для движения. Потом на три часа его вновь откроют. Но с 21:00 все того же 24 июня до 08:00 25 июня проезд по Троицкому мосту будет снова запрещен.

Долговременный запрет движения

  • Адмиралтейская набережная будет закрыта для проезда с 00:00 19 июня до 08:00 25 июня.
  • Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади будет перекрыта с 00:00 18 июня до 22:00 26 июня.

Кратковременный запрет остановки

С 00:00 23 июня до 06:00 24 июня нельзя будет останавливаться по следующим адресам:

  • Набережная реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка
  • Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади
  • Певческий проезд (вдоль дома № 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади)
  • Малая Морская улица от Невского проспект до Гороховой улицы
  • Большая Морская улица от Гороховой до Невского проспекта
  • Адмиралтейский проспект от Сенатской площади до Дворцового проезда
  • Гороховая улица от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта
  • Биржевой проезд вдоль дома № 2 по Биржевой площади

Долговременный запрет остановки

  • С 00:00 13 июня до 23:00 28 июня останавливаться будет запрещено на Биржевом проезде вдоль дома № 2 по набережной Макарова и на Биржевой площади от Дворцового моста до Биржевого.
  • С 00:00 17 июня до 08:00 25 июня вводится запрет остановки на Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста.

В день и ночь проведения праздника «Алые паруса — 2019», жителям и гостям города советуют отказаться от личных автомобилей. Заранее планируйте свой маршрут и в качестве средства передвижения по Санкт-Петербургу выбирайте метрополитен или велосипед.

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