«Волнительно!»: Иван Ургант о празднике «Алые паруса — 2019» в Петербурге

, 21:58 Интервью 68

Российский телеведущий рассказал о своих впечатлениях от подготовки к главному празднику выпускников, который начнется через несколько минут.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 153

Ведущий главного праздника выпускников «Алые паруса — 2019», который вот-вот начнется в Петербурге, очень взволнован. Об этом Иван Ургант заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Если говорить о новой сцене и новом корабле, то это очень волнительно. Более того, корабль наш российский, под российским флагом, под алыми парусами. Получается, что синяя вода, алые паруса, белая ночь», — сказал Ургант.

Он отметил, что главные люди на предстоящем празднике — это выпускники.

«Все происходит ради них!» — подчеркнул ведущий.

Через несколько минут на Дворцовой площади в Петербурге начнется концертная программа, а еще чуть позднее в акватории Невы пройдет пробирающее до мурашек шоу.

На праздник выпускников «Алые паруса — 2019», организованным Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом, по подсчетам организаторов соберется по меньшей мере тридцать с лишним тысяч вчерашних школьников. Организаторы стремятся, чтобы шоу каждый год было уникальным. А 2019-й в этом плане и вовсе станет рекордным по сюрпризам, ведь праздник обзавелся новым символом — бригом «Россия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой точки лучше наблюдать за праздником.

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«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
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История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

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