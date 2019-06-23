Ведущий главного праздника выпускников «Алые паруса — 2019», который вот-вот начнется в Петербурге, очень взволнован. Об этом Иван Ургант заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Если говорить о новой сцене и новом корабле, то это очень волнительно. Более того, корабль наш российский, под российским флагом, под алыми парусами. Получается, что синяя вода, алые паруса, белая ночь», — сказал Ургант.

Он отметил, что главные люди на предстоящем празднике — это выпускники.

«Все происходит ради них!» — подчеркнул ведущий.

Через несколько минут на Дворцовой площади в Петербурге начнется концертная программа, а еще чуть позднее в акватории Невы пройдет пробирающее до мурашек шоу.

На праздник выпускников «Алые паруса — 2019», организованным Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом, по подсчетам организаторов соберется по меньшей мере тридцать с лишним тысяч вчерашних школьников. Организаторы стремятся, чтобы шоу каждый год было уникальным. А 2019-й в этом плане и вовсе станет рекордным по сюрпризам, ведь праздник обзавелся новым символом — бригом «Россия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой точки лучше наблюдать за праздником.