Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на главном празднике выпускников Петербурга — «Алых парусах — 2019».

«Сегодня наступает фантастическая ночь „Алых парусов“. Приходит праздник выпускников, праздник, который нигде в мире не отмечается так, как в Санкт-Петербурге», — поприветствовал ребят Беглов.

Отдельно градоначальник поздравил выпускников Нахимовского училища — их учебному заведению сегодня исполняется 75 лет. Также глава города подчеркнул значимость главного символа «Алых парусов — 2019» — двухмачтового брига «Россия».

«Символом „Алых парусов“ является новый бриг с названием „Россия“ с портом приписки Санкт-Петербург», — сказал Беглов.

Затем глава города перешел к пожеланиям выпускникам, которые готовятся вступить во взрослую жизнь.

«Дерзайте, мечтайте, любите. И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь и задумаете перед „Алыми парусами“ — пусть исполнятся», — пожелал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что Северная столица нуждается в талантах, энергии и силах выпускников, а затем рассказал, что занимало его в юношестве.

«Мне тоже было 16 лет. Я мечтал и верил в «Алые паруса“», — рассказал глава Петербурга.

Свою речь Беглов завершил возгласом «Виват, Санкт-Петербург», на который отозвалась вся Дворцовая площадь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает об «Алых парусах — 2019» один из ведущих грандиозного праздника Иван Ургант.