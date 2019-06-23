Рэпер Кравц — один из участников праздника выпускников «Алые паруса — 2019» рассказал 5-tv.ru, что ощущает, находясь в самом центре Петербурга 23 июня.

«Для меня большая честь выступать на этом грандиозном событии, тем более у меня дедушка из Питера. Поэтому я вообще чувствую свою принадлежность к этому городу <…>Офигенно — куча людей ходит, все с зажженными глазами…очень все счастливые. Я люблю Питер за огонь в глазах», — рассказывает Кравц.

Рэпер поделился историей из жизни — на свой собственный выпускной его не пустила классная руководительница, потому что он плохо вел себя всю последнюю четверть. Впрочем, сейчас он не держит зла на Елену Владимировну и благодарит ее за все годы, проведенные в школе.

«Окружайте себя людьми, которые вас не тянут назад. Окружайте себя добрыми, родными, душевными людьми. Найдите любимое дело и путешествуйте побольше <…> ходите на концерты классной музыки, как «Алые паруса“», — пожелал выпускникам Кравц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019».