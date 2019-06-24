Владимир Пресняков стал еще одним звездным гостем на празднике выпускников «Алые паруса — 2019». Певец поделился ощущениями от праздника.

«Вы знаете, „Алые паруса“ через всю мою жизнь проходят — „Зурбаган“ и Ассоль. Я был в прошлом году, не видел ничего подобного, ничего масштабнее. Сейчас видеть улыбающиеся глаза всех молодых девушек, мальчишек — это прекрасно», — рассказывает Пресняков.

Певец не смог вспомнить свои выпускные — он признался, что ото всюду его выгоняли.

«Потому как у меня этого не было, я очень сильно завидую, вживаюсь. Мне интересно и я реально вижу, что пропустил в жизни», — делится чувствами Пресняков.

Владимир Пресняков и BURITO «заякорили» «Алые Паруса — 2019» главным гимном всех романтиков, «Зурбаганом»! Эта песня стала для Преснякова своеобразной путевкой — она прозвучала в его исполнении в фильме 1986 года «Выше радуги». В композиции есть строчки об Ассоль, героине «Алых парусов» Грина. Песня была исполнена настолько высоким и чистым голосом, что манеру пения Преснякова тут же заметила публика. Кроме «Зурбагана» на Дворцовой прозвучали «Слушая тишину» и «Неземная».

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с рэпером Кравцем, который также участвует в «Алых парусах — 2019».