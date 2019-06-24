«Невероятные эмоции»: блогеры разыграли среди подписчиков билеты на «Алые паруса»

, 1:34 Видео 610

Шесть счастливчиков попали на грандиозный бал выпускников, победив в конкурсе от блогеров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 167

Популярный блогер Дима Масленников разыграл билеты на «Алые паруса» среди своих подписчиков. Молодой человек отметил, что свой выпускной отмечал на Красной площади, однако желание посетить петербургский праздник было всегда.

«Мне всегда хотелось попасть на „Алые паруса“, и вот мы встретились с моими друзьями блогерами с похожей идеей. Мы решили, что шесть билетов мы должны разыграть, подарить возможность людям увидеть это своими глазами. Это та ночь, которая навсегда останется в их памяти», — сказал блогер.

Среди победителей розыгрыша — петербургская студентка Дарья Шведова, которая отмечала свой выпускной в прошлом году.

«Мы только слышали об „Алых парусах“, о том, что это лучший! О том, что попаду сюда, даже не думала! Видите, как в жизни получается!» — отметила Дарья.

Счастливчики поблагодарили организаторов грандиозного праздника — Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

В 2019 году «Алые паруса» проходят в 15 раз после возрождения в 2005 году. В этом сезоне в грандиозном шоу в Санкт-Петербурге дебютировал бриг «Россия» в качестве главного символа праздника.

Тема:
Алые паруса 2019 167
24 июн
Видео: Грандиозное световое шоу предшествовало появлению брига «Россия» в акватории Невы
24 июн
Зара и Alekseev оставили пожелания выпускникам 2019 года
24 июн
Полина Гагарина завершила концертную часть «Алых парусов» «Миллионом голосов»
24 июн
Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео
24 июн
Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади
24 июн
Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года
24 июн
«„Алые паруса“ проходят через всю мою жизнь» — Пресняков о празднике выпускников
23 июн
«Открывайте свое сердце» — напутствие выпускникам от BURITO на «Алых парусах»
23 июн
«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
23 июн
Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

2:17
Видео: Грандиозное световое шоу предшествовало появлению брига «Россия» в акватории Невы
2:00
Звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни
1:52
Зара и Alekseev оставили пожелания выпускникам 2019 года
1:34
«Невероятные эмоции»: блогеры разыграли среди подписчиков билеты на «Алые паруса»
1:30
Полина Гагарина завершила концертную часть «Алых парусов» «Миллионом голосов»
0:57
Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео
0:53
Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади
0:23
Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года
0:13
«„Алые паруса“ проходят через всю мою жизнь» — Пресняков о празднике выпускников
23:57
«Открывайте свое сердце» — напутствие выпускникам от BURITO на «Алых парусах»
23:31
«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
23:19
Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»
23:08
«Люблю Питер за огонь в глазах» — Кравц об «Алых парусах — 2019»
22:47
Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019» ярким шоу — видео
22:34
«Гендольф!» — Фадеев удивил поклонников фото в странном шлеме
22:28
«Я мечтал и верил в «Алые паруса» — Беглов выступил перед выпускниками 2019 года
21:58
«Волнительно!»: Иван Ургант о празднике «Алые паруса — 2019» в Петербурге
21:58
Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»
21:45
Где можно купить самое дешевое подержанное авто — видео
21:29
«А когда были старые?» — в Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама