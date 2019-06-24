«Невероятные эмоции»: блогеры разыграли среди подписчиков билеты на «Алые паруса»

Популярный блогер Дима Масленников разыграл билеты на «Алые паруса» среди своих подписчиков. Молодой человек отметил, что свой выпускной отмечал на Красной площади, однако желание посетить петербургский праздник было всегда.

«Мне всегда хотелось попасть на „Алые паруса“, и вот мы встретились с моими друзьями блогерами с похожей идеей. Мы решили, что шесть билетов мы должны разыграть, подарить возможность людям увидеть это своими глазами. Это та ночь, которая навсегда останется в их памяти», — сказал блогер.

Среди победителей розыгрыша — петербургская студентка Дарья Шведова, которая отмечала свой выпускной в прошлом году.

«Мы только слышали об „Алых парусах“, о том, что это лучший! О том, что попаду сюда, даже не думала! Видите, как в жизни получается!» — отметила Дарья.

Счастливчики поблагодарили организаторов грандиозного праздника — Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

В 2019 году «Алые паруса» проходят в 15 раз после возрождения в 2005 году. В этом сезоне в грандиозном шоу в Санкт-Петербурге дебютировал бриг «Россия» в качестве главного символа праздника.