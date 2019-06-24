Поклонники американской певицы Бет Харт остались без автографа после ее выступления в Санкт-Петерубрге 23 июня, сообщает 78.ru.

Отмечается, что звезде блюза стало плохо прямо во время концерта, однако артистка продолжила петь. Большую часть шоу Харт просидела, держась за живот. После окончания концерта на выходе из БКЗ «Октябрьский» собралась толпа поклонников на автограф-сессию, однако к людям вышла администратор певицы, принесла извинения и сообщила, что артистке нездоровится. Что именно приключилось с певицей — не уточняется.

Вокальные данные Бет Харт многие сравнивают с талантом Билли Холлидей, Тины Тернер и Эми Уайнхаус. Артистку ценят за искренность и мощную энергетику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лихом трюке, который исполнила певица Пинк во время шоу в Кардиффе.