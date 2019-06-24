Звезде блюза Бет Харт стало плохо во время концерта в Петербурге — видео

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Американская певица не смогла выйти к поклонникам после выступления.

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Фото, видео: Instagram @officialbethhart, @victoriaspirova

Поклонники американской певицы Бет Харт остались без автографа после ее выступления в Санкт-Петерубрге 23 июня, сообщает 78.ru.

Отмечается, что звезде блюза стало плохо прямо во время концерта, однако артистка продолжила петь. Большую часть шоу Харт просидела, держась за живот. После окончания концерта на выходе из БКЗ «Октябрьский» собралась толпа поклонников на автограф-сессию, однако к людям вышла администратор певицы, принесла извинения и сообщила, что артистке нездоровится. Что именно приключилось с певицей — не уточняется.

Вокальные данные Бет Харт многие сравнивают с талантом Билли Холлидей, Тины Тернер и Эми Уайнхаус. Артистку ценят за искренность и мощную энергетику.

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