Певица Пинк (Алиша Бет Мур) устроила грандиозное шоу в столице Уэльса Кардиффе и показала, что в свои 39 лет она все еще может «зажигать» на сцене. В кульминации выступления Пинк воспарила над сценой на гигантской люстре — она висела вниз головой в обтягивающем костюме и исполняла свои песни.

Помимо пролета на люстре, певица удивляла восторженных зрителей полетами на тросах над публикой, которая пела вместе с Пинк.

Экс-ведущая «Орла и решки» Гамаюн стала мамой

«Вы буквально захватили мой дух, когда я стоял в двух метрах от вас! Лучший исполнитель на сегодняшний день! Любой, кто увидит ее в этом туре, вы не будете разочарованы! Спасибо, Пинк, до следующего раза»

«Безусловно, лучший концерт, на концерте которого я был, с вашей энергией, сценическим поведением и невероятным голосом, вы настоящий артист и вдохновитель, спасибо за потрясающую ночь»

«Вы были невероятны! Мы насладились каждой минутой! Спасибо большое, что пришли и устроили потрясающее шоу!» — пишут восхищенные зрители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Серябкина в мини-платье поздравила выпускников.