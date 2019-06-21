На люстре вниз головой? Легко: Пинк показала акробатический трюк — видео

, 20:10 Видео 534

Певица устроил грандиозное шоу в Кардиффе, в ходе которой раскачивалась под потолком и пела.

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Фото, видео: instagram @pink, @livv_lifestyle_

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Певица Пинк (Алиша Бет Мур) устроила грандиозное шоу в столице Уэльса Кардиффе и показала, что в свои 39 лет она все еще может «зажигать» на сцене. В кульминации выступления Пинк воспарила над сценой на гигантской люстре — она висела вниз головой в обтягивающем костюме и исполняла свои песни.

Помимо пролета на люстре, певица удивляла восторженных зрителей полетами на тросах над публикой, которая пела вместе с Пинк.

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«Вы буквально захватили мой дух, когда я стоял в двух метрах от вас! Лучший исполнитель на сегодняшний день! Любой, кто увидит ее в этом туре, вы не будете разочарованы! Спасибо, Пинк, до следующего раза»

«Безусловно, лучший концерт, на концерте которого я был, с вашей энергией, сценическим поведением и невероятным голосом, вы настоящий артист и вдохновитель, спасибо за потрясающую ночь»

«Вы были невероятны! Мы насладились каждой минутой! Спасибо большое, что пришли и устроили потрясающее шоу!» — пишут восхищенные зрители.

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