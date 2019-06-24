Россию пригласили на июньскую сессию ПАСЕ в порядке исключения

Грузинская карта может быть разыграна на общеевропейском уровне, как раз в эти дни в Страсбурге начали обсуждать возвращение России в ПАСЕ — парламентскую ассамблею совета Европы. Там после «крымской весны» нашу делегацию лишили права голоса, в ответ российские делегаты перестали ездить в Страсбург и платить взносы.

Ведущим странам Европы вернулось понимание, что пора мириться, и помешать этому может только совместное «вето» пяти стран. Есть точно четыре «нет» — Британии, Польши, Литвы и Украины — и они настроены враждебно.

Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.