Россию пригласили на июньскую сессию ПАСЕ в порядке исключения

, 21:30 Эфирная новость 429

После «крымской весны» российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса, в ответ Россия перестала присутствовать на заседаниях организации и платить членские взносы.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Федоренко

Грузинская карта может быть разыграна на общеевропейском уровне, как раз в эти дни в Страсбурге начали обсуждать возвращение России в ПАСЕ — парламентскую ассамблею совета Европы. Там после «крымской весны» нашу делегацию лишили права голоса, в ответ российские делегаты перестали ездить в Страсбург и платить взносы.

Ведущим странам Европы вернулось понимание, что пора мириться, и помешать этому может только совместное «вето» пяти стран. Есть точно четыре «нет» — Британии, Польши, Литвы и Украины — и они настроены враждебно.

Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.

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