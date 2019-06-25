«Говорил, что готов уйти в мир иной»: Андрей Разин о смерти актера Харитонова

Музыкальный продюсер Андрей Разин, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май», выразил соболезнования семье и поклонникам актера Андрея Харитонова, скончавшегося на 60-м году жизни. На своей странице в Instagram Разин опубликовал скорбную запись, в которой почтил память артиста, прославившегося после участия в съемках фильма «Овод».

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Продюсер признался, что Харитонов для него был не просто коллегой, а, прежде всего, другом. Знаменитостей друг с другом познакомил телеведущий Александр Мягченков еще в 1984 году, и с тех пор между ними завязались теплые отношения.

«С тех пор мы с Андреем очень долго дружили. Когда было время, я приезжал на Украину и всегда с ним встречался. Мы с удовольствием проводили время в ресторане, вспоминали нашу молодость», — рассказал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

По его словам, смерть Харитонова — это большая утрата для российского кинематографа. Из жизни ушел не просто талантливый артист, но и замечательный человек, отметил продюсер. Он добавил, что актер был готов к уходу из жизни. Об этом он сам сообщил за четыре дня до трагедии.

«Четыре дня назад он звонил Александру Мягченкову и говорил о том, что он готов и уходит в мир иной. Он спокойно это говорил, спокойно уже осознавал свой уход и прощался», — поделился Разин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на церемонию прощания с Харитоновым поклонники попасть не смогут, поскольку это будет закрытое мероприятие.