Дональд Трамп раздумывает над прекращением действия соглашения, оговаривающего присутствие американского военного контингента на территории Японии. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Лидера Соединенных Штатов условия договора, действующего с 1960 года, не устраивают по ряду ключевых вопросов. Среди них — односторонние обязательства со стороны США в случае нападения на Японию. В свою очередь, Токио, согласно условиям договора, гарантирует только защиту американских баз, расположенных на территории страны.

По словам источника Bloomberg, Трамп считает такое положение дел несправедливым по отношению к США. Другим камнем преткновения стал вопрос о переносе военной базы из одного района Окинавы в другой. Из более чем ста тысяч американских военнослужащих около половины размещено на этом острове, входящем в состав архипелага Рюкю. История их присутствия на Окинаве омрачена многочисленными инцидентами, включая убийства и изнасилования. В период с 1972 по 2009 год американские военнослужащие совершили более пяти с половиной тысяч уголовных преступлений, что регулярно приводило к уличным беспорядкам и официальным протестам со стороны японского правительства.

Дональд Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана

Недовольство Трампа вызвали попытки Токио передислоцировать авиабазу морской пехоты США Футэмма из одного района префектуры Окинава в другой. Эти действия японской стороны американский лидер назвал «захватом земель» и намерен потребовать финансовую компенсацию, сообщает источник Bloomberg.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. Со стороны Токио соглашение подписывал Нобусукэ Киси, дед нынешнего премьера Синдзо Абэ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского на саммит G20.