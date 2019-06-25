Подготовка к ВМФ: 54-пушечный корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт

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2 июля парусник вернется в Санкт-Петербург, где будет пришвартован на Английской набережной.

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Фото, видео : Пятый канал

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День ВМФ 52

В рамках подготовки к главному военно-морскому параду, посвященному Дню ВМФ России, линейный 54-пушечный корабль четвертого ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт. Там парусник проведет неделю, после чего снова отправится в Санкт-Петербург. В Кронштадте на корабль планируется загрузить балласт и установить пушки.

«Почему именно в Кронштадте промежуточная стоянка? Потому что у нас есть необходимость догрузить балласт, часть артиллерии погрузить на борт. Значит, нам не позволяют это сделать глубины. Не столько глубины в гавани, сколько глубины на выходе из гавани, на фарватерах. Поэтому мы придем в Кронштадт, загрузимся, глубже сядем, и уже в загруженном состоянии будем буксироваться в город», — рассказал главный строитель «Полтавы» Михаил Плеханов.

Уже 2 июля парусник снова вернется в Северную столицу, где сначала будет пришвартован Английской набережной, а после — в акватории Невы напротив Эрмитажа.

День ВМФ в России отметят 28 июля. В праздничную дату в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится военно-морской парад, в котором примут участие четыре тысячи военнослужащих, 43 корабля, 36 самолетов и 20 вертолетов. Кульминацией авиашоу станет пролет самолетов с цветным дымом в виде триколора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отметят День Военно-морского флота.

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