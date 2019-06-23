Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»

Дуэт #2Маши начал свое выступление на Дворцовой площади на празднике выпускников композицией «Время», которую артистки исполнили на гигантских качелях.

Следом Маши на радость многотысячной публики спели «Босую» — именно с этой песни начался головокружительный успех дуэта.

Взрывная энергетика трека «Мама, я танцую» заставила выпускников на Дворцовой площади пуститься в пляс под знакомую мелодию. В свое время эта композиция спровоцировала популярный флешмоб с танцами под зажигательные ритмы.

Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»

Праздничный концерт проходит на Дворцовой площади, где установлена гигантская сцена. На ней выступают популярные артисты, среди которых участники «Евровидения» в разные годы — Сергей Лазарев и Полина Гагарина, а также BURITO, «Марсель», Зара и другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал напутственную речь главы Петербурга Александра Беглова, с которой он обратился к выпускникам.