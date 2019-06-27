Звезда «Папиных дочек» опубликовала нежное фото своего сына с бабушкой

, 5:38 Фото 376

Имя младшего ребенка Дарья Мельникова до сих пор держит в секрете от фанатов.

Фото : Instagram @melnikovadsh

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором ее мама запечатлена с шестимесячным внуком на руках.

Instagram @melnikovadsh

Актриса нечасто публикует семейные снимки, но иногда все же делиться с подписчиками счастливыми моментами из жизни. Однако лицо младшего сына Дарья так и не показала фолловерам. Имя малыша она также не раскрыла. Видимо артистка пока не готова выставлять на публику «самое сокровенное».

Дарья Мельникова стала известной благодаря роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В 2013 году она вышла замуж. Сейчас воспитывает двух сыновей.

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Звезда «Папиных дочек» также является лицом французской компании L’Oréal. Она участвовала в рекламных съемках косметической линии. Также Мельникова снималась в фотосессии для интернет-магазина Lamoda.

Не так давно Дарья Мельникова кардинально сменила имидж, чем шокировала фанатов.

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