Петербургскую группу «Марсель» заперли на крыше во время съемок клипа — видео

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Музыканты несколько часов провели на холоде и ветре.

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Фото, видео : Пятый канал, instagram @stepamarsel

Участники популярной петербургской группы «Марсель» оказались заблокированы на крыше жилого дома. Их специально закрыл рассерженный жилец, который представился сотрудником ТСЖ. В распоряжении 5-tv.ru оказались уникальные кадры с места происшествия.

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Музыканты Степа Ледков, Митя Блинов и Женя Бабенко планировали записать видео на новую версию песни «Музыка крыш» к предстоящему концерту 3 июля. Молодые люди вместе со съемочной группой пробрались на открытую крышу жилого дома на набережной Невы.

Не успели они начать рабочий процесс, как ним вышел мужчина, представившись сотрудником ТСЖ. Он настойчиво попросил их уйти с крыши. Музыканты пообещали покинуть помещение, как только доснимут ролик до конца, сообщает 78.ru.

Такой вариант жильца дома не устроил. В отместку он закрыл участников на замок, пригрозив полицией и судом. Молодые люди несколько часов провели на холоде, пока на помощь не приехали друзья. Они спилили замок на дверях чердака. Никто из участников не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иван Ургант и Александр Розенбаум спели под гитару в петербургском дворе.

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