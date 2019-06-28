Зачем звезда «Папиных дочек» привела маленького сына в тату-салон?

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», в очередной раз шокировала фанатов. В сторис Instagram артистка опубликовала кадры, где ее маленький сын сидит в кресле тату-мастера. Об этом сообщают Дни.ру.

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Похоже, ребенку звезды сделали только имитацию тату — мастер нарисовал ее шариковой ручкой. А вот Мельникова набила самую настоящую татуировку. Что на ней изображено неизвестно, так как рисунок скрыт повязкой.

«Дождалась», — прокомментировала событие знаменитость.

До этого Дарья Мельникова шокировала поклонников видеосъемкой, в которой сбрила свои волосы под ноль.

«Ужас!»

«Кошмар!»

«Не надо тебе волосы стричь», — писали тогда фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh) 12 Май 2019 в 4:11 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда «Папиных дочек» опубликовала нежное фото своего сына с бабушкой.