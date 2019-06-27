Самопровозглашенные ДНР и ЛНР передадут Киеву четырех пленных в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке 28 июня в Минске. Соответствующая договоренность была достигнута в четверг, 27 июня, в ходе встречи лидеров республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, состоявшейся в столице Белоруссии, сообщает ТАСС.

« Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно », — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь, Виктор Медведчук выразил благодарность лидерам самопровозглашенных республик за односторонний шаг, отметив, что это должно стать серьезным сигналом для нынешней власти Незалежной.

« Это односторонний акт гуманизма, который вызывает у меня искреннюю благодарность. Потому что эти люди завтра смогут вернуться домой », — сказал Виктор Медведчук.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверен, что Киев не намерен мирно решать ситуацию в Донбассе и речь о полном освобождении всех пленных не идет.

« Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Власть не идет навстречу своим гражданам, удерживаемым там », — заявил Виктор Медведчук.

По словам украинского политика, лидер Незалежной не был в курсе переговоров с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР о передаче Киеву четырех пленных.

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