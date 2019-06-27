ДНР и ЛНР передадут Киеву пленных 28 июня в Минске

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР передадут Киеву четырех пленных в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке 28 июня в Минске. Соответствующая договоренность была достигнута в четверг, 27 июня, в ходе встречи лидеров республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, состоявшейся в столице Белоруссии, сообщает ТАСС.
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В свою очередь, Виктор Медведчук выразил благодарность лидерам самопровозглашенных республик за односторонний шаг, отметив, что это должно стать серьезным сигналом для нынешней власти Незалежной.
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверен, что Киев не намерен мирно решать ситуацию в Донбассе и речь о полном освобождении всех пленных не идет.
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По словам украинского политика, лидер Незалежной не был в курсе переговоров с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР о передаче Киеву четырех пленных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у КПП «Станица Луганская» в Донбассе началось разведение сил.