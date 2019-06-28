Студия Marvel пригласила мексикано-американскую актрису Сальму Хайек сняться в новом фильме «Вечные». Об этом сообщает «Киноафиша».

Пока неизвестно, какую именно роль предложили сыграть знаменитости. Однако уже есть информация о звездном составе будущей кинокартины: в ней снимутся Анджелина Джоли и Ричард Мэдден (Робб Старк в сериале «Игра Престолов»).

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В фильме «Вечные» покажут расу людей, обладающих различными суперспособностями: чтением мыслей, невероятной силой, умением летать и другими. Предполагается, что в кинокартине впервые покажут супергероя-гомосексуалиста. О том, какое решение по поводу съемок приняла 52-летняя Сальма Хайек, не сообщается.

Производство фильма начнется осенью этого года. Режиссером «Вечных» назначена Хлоя Чжао. В прокат фильм планируют запустить уже в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сальма Хайек порадовала поклонников видео с модного показа.