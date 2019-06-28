«На судьбоносные решения не рассчитываем»: интервью Путина Financial Times

Накануне своего визита в Японию российский лидер дал большое интервью газете Financial Times. Всего за несколько часов до старта G20 британские журналисты спросили у президента, чего он ждет от встреч в Осаке. Николай Иванов с подробностями.

За считанные часы до саммита «большой двадцатки» в Осаке британские журналисты стараются выведать у президента: кто с кем и против кого будет дружить?

«Господин президент, Вы проводили очень много встреч с председателем КНР. Россия и Китай стали ближе друг к другу. Не кладете ли вы слишком много яиц в китайскую корзину?» — спросил российского президента журналист Лайонел Барбер.

«Во‑первых, у нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много.<…> Да, у нас много совпадающих интересов с Китаем, это правда. Этим продиктованы наши столь частые контакты с председателем Си Цзиньпином. Но мы никогда не выстраиваем двусторонние отношения против кого бы то ни было», — ответил Владимир Путин.

Это, в нынешней ситуации, пример, скорее эксклюзивный. В мире хаос, торговые войны, наращивание вооружений. И от саммита «двадцатки» в Осаке Владимир Путин не ждет сенсаций.

«Конечно, в современных условиях трудно ожидать каких‑то прорывных решений или судьбоносных решений, на это вряд ли мы можем сегодня рассчитывать», — отметил Путин.

Все дело в драматичной и взрывоопасной обстановке в мире. США в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. На повестке — сокращение ядерных вооружений.

«Последний наш разговор с Дональдом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается. Так что если и этот Договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений», — подчеркнул президент России.

Как минимум, Западу нужно отказаться от попыток менять режимы извне. В Ираке и Ливии это привело к катастрофе. В Сирии и Венесуэле ее удалось предотвратить. Но привычка мыслить шаблонно берет верх даже у редакторов флагмана бизнес-журналистики.

«Вы не готовы увидеть переход власти к другому лицу в Венесуэле?», — спрашивает Барбер.

«Вы только не сердитесь только за то, что сейчас скажу. Не будете на меня сердиться? Мы начали так хорошо и, в общем, как‑то так по‑серьезному, а сейчас Вы все больше и больше переходите на какие‑то штампы в отношении России. Но мы не имеем отношения к тому, что происходит в Венесуэле. Понимаете?» — поинтересовался Путин.

Владимир Путин действительно вогнал в краску журналиста. Но штампы о России — сильнее логических доводов. Это касается, в том числе истории с мифическим отравлением Скрипалей.

«Вся эта шпионская возня, по-нашему, как у нас говорят, пяти копеек она не стоит, или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений — там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей», — подчеркнул президент России.

Тем более это мешает нормальным отношениям наших стран. Особенно сейчас, когда мир столкнулся с новым вызовом: либеральная идея устарела. Миграционный кризис в Европе тому подтверждение.

«А эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это», — уверен Путин.

Как никогда в мире актуален запрос на социальную справедливость. Поэтому Россия переформатирует экономику. Рост зарплат составил 8,5%. Рейтинг страны повышен до инвестиционного.

«Самое главное, что мы должны сделать, мы должны поменять структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда на основе современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее», — говорит президент РФ.

К финалу беседы журналисты, похоже, устали и с вопросов на злобу дня перешли на философские рассуждения.

«Религия не является опиумом народа?», — спросил Барбер.

«Нет, не является, — ответил Путин и добавил. — Но я чувствую, что Вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят: „Креста на вас нет“».

Сегодня Владимир Путин в Японии. Президент честно признался журналистам Financial Times — главная задача этого саммита — хотя бы сгладить существующие противоречия между странами.