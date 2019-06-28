Видео: Игорь Николаев показал друзей трехлетней дочери

, 21:29 Видео 204

Поклонники пророчат, что у певца не будет отбоя от потенциальных зятьев.

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Фото, видео : Instagram @igor_nikolaev_music

Игорь Николаев опубликовал в Instagram милое видео, где его трехлетняя дочка играет на детской площадке в машинки в окружении двух мальчишек. Маленькая Ника учит одного из детей правильно выговаривать марку автомобиля, который они совместно катают.

«Скажи: Мер-се-дес», — дает задание «ученику» дочка Николаева.

Но мальчик плохо старается, и Ника строго на него глядит, а потом просит папу обратить внимание на такое поведение. Второй мальчик на видео даже не пытается спорить с Никой.

«Ну вот, все! Начались любовные треугольники», — пошутил Игорь Николаев.

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Поклонники тут же отреагировали кучей лайков и комментариев на такое трогательное видео.

«Кавалеры, в очередь!»

«Первые поклонники»;

«Без зятя не останетесь!» — уверяют композитора фанаты.

Ника — дочка Игоря Николаева и уральской певицы Юлии Проскуряковой.

Ранее Игорь Николаев задумался о жизни после поста Филиппа Киркорова.

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