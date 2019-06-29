Оператор «Северного потока — 2» отозвал заявку на один маршрут в Дании

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В Nord Stream 2 AG заявили, что северо-западный и юго-восточный маршруты по второй и третьей заявке к Дании соответствуют экологическим и техническим требованиям.

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Фото, видео : nord-stream2.com

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Компания, являющаяся оператором газовой магистрали «Северный поток — 2», отменила заявку на один из маршрутов. Ветка газопровода должна была пройти через территориальные воды Дании.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — сообщил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По словам Варнига, «Северному потоку — 2» и компании-оператору нужна «законодательная определенность» при работе. Сейчас в Nord Stream 2 AG планируют сосредоточиться на другой части работы — северо-западном и юго-восточном маршрутах магистрали, которые, по их словам, соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Путин высказался о противниках «Северного потока — 2».

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