Компания, являющаяся оператором газовой магистрали «Северный поток — 2», отменила заявку на один из маршрутов. Ветка газопровода должна была пройти через территориальные воды Дании.

« Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — сообщил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По словам Варнига, «Северному потоку — 2» и компании-оператору нужна «законодательная определенность» при работе. Сейчас в Nord Stream 2 AG планируют сосредоточиться на другой части работы — северо-западном и юго-восточном маршрутах магистрали, которые, по их словам, соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Путин высказался о противниках «Северного потока — 2».