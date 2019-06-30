Фото римских каникул Ларисы Гузеевой с невесткой

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Актриса и телеведущая в восторге от красот Вечного города.

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Фото, видео : Instagram @_larisa_guzeeva_

Знаменитая актриса и телеведущая шоу «Давай поженимся» наслаждается отдыхом в Риме, куда ее пригласила невестка Анна.

Главная телесваха страны разместила в Instagram несколько снимков на фоне красот Вечного города, и один из них трогательно подписала:

«Анечкина идея пригласить меня в Рим. ️Счастье матери в ее детях».

У Гузеевой двое детей — 19-летняя Ольга и 28-летний Георгий, чью жену Аню артистка также называет дочкой.

Поклонники 60-летней телеведущей написали, что она «фантастическая красавица везде и всегда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева навестила своих детей в Италии.

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