Фото римских каникул Ларисы Гузеевой с невесткой

Знаменитая актриса и телеведущая шоу «Давай поженимся» наслаждается отдыхом в Риме, куда ее пригласила невестка Анна.

Главная телесваха страны разместила в Instagram несколько снимков на фоне красот Вечного города, и один из них трогательно подписала:

« Анечкина идея пригласить меня в Рим. ️Счастье матери в ее детях ».

У Гузеевой двое детей — 19-летняя Ольга и 28-летний Георгий, чью жену Аню артистка также называет дочкой.

Поклонники 60-летней телеведущей написали, что она «фантастическая красавица везде и всегда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева навестила своих детей в Италии.