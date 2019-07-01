«Значения не придал»: Отец петербургской школьницы, порезавшей родную мать

Отец 17-летней школьницы, которая предположительно набросилась на собственную мать с ножом в Петербурге, рассказал, что обнаружил жену в квартире, лежащей на полу возле туалета в неприглядном виде, когда пришел с работы. По его словам, женщина была сильно пьяна и не могла толком объяснить, что произошло в его отсутствие.

Дочь в этот момент гуляла на улице, а в квартире стоял стойкий запах алкоголя и фекалий. Супруг отнес женщину в ванную комнату, чтобы помыть и хоть немного привести в порядок. И только сняв со своей жены футболку, он обнаружил небольшую рану, которая изначально показалась ему незначительной.

«Футболку снимаю. Под футболкой у нее рана. Я особого значения не придал. Она кровоточит, но чуть-чуть. Как незначительный порез. Я еще потрогал, вроде ничего. Кровь немного появляется», — рассказывает мужчина.

По словам главы семейства, одиннадцатиклассница, придя домой, сделала вид, что ничего не знает о произошедшем и была якобы в шоке от увиденного.

«Она пришла, увидела все, в шоке. Пошла в ванную к маме. Она с ней разговаривала. Слышал, что жена бубнила что-то», — описывает события житель Петербурга.

Женщине наложили повязку и уложили спать. Через несколько минут ее супруг, почувствовав неладное, решил справиться о состоянии жены и подошел к ней.

«Думаю, надо посмотреть. Открываю одеяло, она уже перевернулась на бок, где ранение. У нее уже кровь. Все в крови. Лужа натекла. Там кровища немерено. Позвонил в скорую. У дочки спрашиваю. Говорит, что, когда она уходила в пять часов, мать была трезвая», — вспоминает петербуржец.

Даже после того, как раненую женщину увезли в больницу, девушка ни слова не рассказала отцу об инциденте. Мужчина узнал, что его дочь является подозреваемой только в полиции.

«Пришел участковый, меня забрали. Я там сидел. Сказали, что это дочь», — резюмировал отец школьницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьница искромсала ножом собственную мать в Петербурге.