«Значения не придал»: Отец петербургской школьницы, порезавшей родную мать

Отец 17-летней школьницы, которая предположительно набросилась на собственную мать с ножом в Петербурге, рассказал, что обнаружил жену в квартире, лежащей на полу возле туалета в неприглядном виде, когда пришел с работы. По его словам, женщина была сильно пьяна и не могла толком объяснить, что произошло в его отсутствие.
Дочь в этот момент гуляла на улице, а в квартире стоял стойкий запах алкоголя и фекалий. Супруг отнес женщину в ванную комнату, чтобы помыть и хоть немного привести в порядок. И только сняв со своей жены футболку, он обнаружил небольшую рану, которая изначально показалась ему незначительной.
По словам главы семейства, одиннадцатиклассница, придя домой, сделала вид, что ничего не знает о произошедшем и была якобы в шоке от увиденного.
Женщине наложили повязку и уложили спать. Через несколько минут ее супруг, почувствовав неладное, решил справиться о состоянии жены и подошел к ней.
Даже после того, как раненую женщину увезли в больницу, девушка ни слова не рассказала отцу об инциденте. Мужчина узнал, что его дочь является подозреваемой только в полиции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьница искромсала ножом собственную мать в Петербурге.