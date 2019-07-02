Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на антироссийские заявления грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе. Артист уверен, что российский зритель «ничего не теряет» в связи с отказом джаз-дивы выступать на территории РФ.

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При этом Лоза признался, что джаз сам по себе считает «условным искусством», потери в области которого не стоят особенных переживаний. Вместо Катамадзе выступать для любителей такой музыки можно пригласить артиста из Франции, Швеции или любой другой страны мира — исполнителей англоязычных композиций существует более чем достаточно, убежден Юрий.

«Мы же понимаем, что импортозамещение — очень простая штука. Свято место пусто не бывает. Если здесь деньги, то сюда приедут другие джазовые певицы. То есть мы-то не пострадаем, потому что джазовые номера спокойно послушаем в исполнении других артистов», — сообщил он в беседе с прессой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что джазовая певица Нино Катамадзе отказалась от выступлений в РФ из-за антироссийских протестов в Грузии.