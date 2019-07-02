Экс-гитаристка «Ранеток» решила начать сольную карьеру

Группа «Ранетки» долгое время пользовалась большой популярностью у молодежи. Также участницы снимались в одноименном сериале и записали саундтреки к сериалу «Кадетство». А в июне 2013 года группа дала свой последний концерт.

После этого солистки стали устраивать личную жизнь — вышли замуж, родили детей. Однако некоторые решили, что пора вновь заявить о себе. Одной из первых это сделала Наташа Мильниченко, пишет Teleprogramma.pro. В «Ранетках» она была соло-гитаристкой.

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Недавно певица презентовала свой новый клип на песню «Мир гибнет из-за нас». Мильниченко выбрала себе псевдоним Валюта. В соцсети певица заявила, что это ее первая самостоятельная музыкальная работа. Она очень переживает, как ее оценят поклонники.

Наталья замужем за продюсером группы Сергеем Мильниченко, который старше ее на 24 года. Они воспитывают двоих дочерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе.