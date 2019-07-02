Экс-гитаристка «Ранеток» решила начать сольную карьеру

, 17:50 325

Наталья Мильниченко презентовала первую самостоятельную музыкальную работу.

Фото : Instagram @natasha_milnichenko

Группа «Ранетки» долгое время пользовалась большой популярностью у молодежи. Также участницы снимались в одноименном сериале и записали саундтреки к сериалу «Кадетство». А в июне 2013 года группа дала свой последний концерт.

После этого солистки стали устраивать личную жизнь — вышли замуж, родили детей. Однако некоторые решили, что пора вновь заявить о себе. Одной из первых это сделала Наташа Мильниченко, пишет Teleprogramma.pro. В «Ранетках» она была соло-гитаристкой.

«Шик!»: Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках — видео

Недавно певица презентовала свой новый клип на песню «Мир гибнет из-за нас». Мильниченко выбрала себе псевдоним Валюта. В соцсети певица заявила, что это ее первая самостоятельная музыкальная работа. Она очень переживает, как ее оценят поклонники.

Наталья замужем за продюсером группы Сергеем Мильниченко, который старше ее на 24 года. Они воспитывают двоих дочерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +12°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

18:46
«Аэрофлот» 3 июля выполнит все запланированные рейсы из Москвы в Прагу и обратно
18:39
«Снимай парик!» Ляйсан Утяшеву заподозрили в обмане
18:34
Видео: 430 тысяч человек пострадали в ДТП в России за два года
18:27
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
18:16
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми с 2020 года
18:15
СК РФ начал проверку по факту гибели подводников

Сейчас читают

Смертельно больная Александра Яковлева отмечает день рождения
Названа причина гибели российских подводников
Анастасия Макеева впервые опубликовала фото с мужем

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге