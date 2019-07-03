Гроза стала причиной мощного пожара на складе хлебозавода в Иркутске

, 9:54 Эфирная новость 56

Пламя охватило около тысячи квадратных метров в двухэтажном здании.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 27

Крупный пожар тушили почти всю ночь, 3 июля, в Иркутске. Там загорелся двухэтажный склад хлебозавода.

Площадь возгорания за считанные минуты достигла тысячи квадратных метров. На месте работали 10 пожарных бригад. 

К утру пожар удалось ликвидировать полностью. В региональном МЧС заявили, что предварительной причиной возгорания стало повреждение электрооборудования грозой, которая прошла ночью в регионе.

Природные катаклизмы наносят серьезный ущерб Иркутской области в последнюю неделю. Как сообщал ранее 5-tv.ru, региональная прокуратура заинтересовалась местными чиновниками, которых подозревают в несвоевременном и ненадлежащем информировании населения о страшном паводке, унесшем по последним данным жизни 18 человек.

 

Тема:
Паводок в Иркутской области 27
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