Гроза стала причиной мощного пожара на складе хлебозавода в Иркутске

Крупный пожар тушили почти всю ночь, 3 июля, в Иркутске. Там загорелся двухэтажный склад хлебозавода.

Площадь возгорания за считанные минуты достигла тысячи квадратных метров. На месте работали 10 пожарных бригад.

К утру пожар удалось ликвидировать полностью. В региональном МЧС заявили, что предварительной причиной возгорания стало повреждение электрооборудования грозой, которая прошла ночью в регионе.

Природные катаклизмы наносят серьезный ущерб Иркутской области в последнюю неделю. Как сообщал ранее 5-tv.ru, региональная прокуратура заинтересовалась местными чиновниками, которых подозревают в несвоевременном и ненадлежащем информировании населения о страшном паводке, унесшем по последним данным жизни 18 человек.