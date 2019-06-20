Основная тема первых вопросов на «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2019 году — это низкие доходы.

На мизерные зарплаты пожаловались учителя и врачи в разных регионах России. В эфире прозвучал видеовопрос от сотрудника МЧС по Калининградской области.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Президент ответил, что каждый случай выплат заработной платы ниже прожиточного минимума — это «предмет для разбирательства». Путин признал, что россияне столкнулись с падением доходов.

«Это действительно так. Мы столкнулись с несколькими экономическими шоками, я не только про внешние факторы и санкции. Переоценка ископаемых, нефтепродуктов и так далее. Также упали реальные доходы населения, которые только недавно стали восстанавливаться», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что уже принято решение выделить 4,3 миллиарда рублей на зарплаты сотрудников МЧС в 2019 году, в 2020 году — еще восемь миллиардов.

5-tv.ru ведет онлайн трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».