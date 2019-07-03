«Отдал фильмам все, что мог»: Тарантино о завершении карьеры режиссера

Известный американский режиссер Квентин Тарантино в интервью для GQ Australia заявил о возможном завершении карьеры в кинематографе. Звезда американской киноиндустрии не исключает, что в случае успеха своего нового фильма «Однажды в Голливуде» не будет работать над следующей картиной.

Фото: Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне

По словам Тарантино, карьеру лучше всего оставить, находясь «на пике». К тому же, полностью отказываться от творчества режиссер не собирается. В его планах — написание книг и сценариев для театра.

«Я буду писать книги о кино и начну писать для театра, так что я по-прежнему буду творить. Просто, я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог», — рассказал Квентин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мировая премьера кинокартины Трантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале 21 мая. Драма повествует о событиях, произошедших на «фабрике грез» в 1969 году, на закате так называемого «золотого века». Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Аль Пачино и Марго Робби. Российская премьера кинокартины состоится 8 августа.