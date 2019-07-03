Владимир Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей трех генералов. Соответствующий указ был опубликован в среду, 3 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, от обязанностей освобождены начальник Сибирского юридического института МВД РФ Игорь Медведев, глава МВД по Чувашской республике Сергей Неяскин и начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Скопинцев Николай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин уволил двух генералов из-за «дела Голунова». Глава российского государства 13 июня подписал Указ «Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел РФ» в отношении начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.