«Нос как у Майкла Джексона!»: Маша Распутина удивила фанатов новой пластикой

Маша Распутина, опубликовала в Instagram фото, на котором подписчики заметили изменения во внешности артистки. Хейтеры обвинили 55-летнюю исполнительницу в чудовищном переборе с пластикой. Певице пришлось срочно подчищать злобные комментарии. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

«Нос как у Майкла Джексона!»

«Обнять и плакать! Ужас. Кошмар»;

«Зачем так себя уродовать?!» — строчили злопыхатели.

Однако большинство подписчиков встали на сторону Маши Распутиной.

«Вы большой пример для шоу-бизнеса!» — пишут восторженные поклонники.

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По их мнению, певица выглядит очень свежо и молодо. Но причина положительных изменений во внешности артистки отнюдь не в пластике. В прошлом году Мария всерьез взялась за свой имидж. Теперь Распутина предпочитает одеваться в элегантные брючные костюмы и избегает вульгарных нарядов. К тому же, знаменитость сильно похудела.

«Человек взрослеет, стареет, мудреет. И с годами, естественно, он должен меняться в лучшую сторону», — поделилась мыслями артистка.

Рассказала Распутина и о секрете стройности. Звезда больше не ест мучное и мясо. В основном, певица кушает морепродукты. Но иногда балует себя голубцами.

Ранее Маша Распутина призналась, что жалеет о первом браке.