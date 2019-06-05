«У всех свои комплексы»: Нюша назвала свою причину разрыва с Кридом

Звезда российской эстрады — певица Нюша поделилась своей версией о причинах расставания с Егором Кридом, пишут Дни.ру.

Певица стала героиней шоу «Нежный редактор» Татьяны Мингалимовой и прокомментировала слова бывшего бойфренда о финансовой пропасти между влюбленными, о которой Крид рассказал Юрию Дудю.

«У всех свои комплексы и своя правда. И если он так считает, то я ничего не могу с этим поделать», — заявила Нюша.

По ее словам, размер кошелька никогда не был определяющим фактором в отношениях для нее.

«Как это может быть для меня причиной, если я абсолютно самодостаточная девушка и изначально на это не смотрела? Мне это не нужно было. У меня были совершенно другие мотивы» , — пояснила артистка.

По версии Нюши, главной причиной для расставания стало разное отношение к жизни.

«У него были немного другие ценности на тот момент. Мы не могли найти общий язык» , — заявила певица.

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