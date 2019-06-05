«У всех свои комплексы»: Нюша назвала свою причину разрыва с Кридом

Звезда российской эстрады — певица Нюша поделилась своей версией о причинах расставания с Егором Кридом, пишут Дни.ру.
Певица стала героиней шоу «Нежный редактор» Татьяны Мингалимовой и прокомментировала слова бывшего бойфренда о финансовой пропасти между влюбленными, о которой Крид рассказал Юрию Дудю.
По ее словам, размер кошелька никогда не был определяющим фактором в отношениях для нее.
По версии Нюши, главной причиной для расставания стало разное отношение к жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о бывшей девушке Крида Ксении Дели, которая стремительно набирает форму после родов.