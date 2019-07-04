Внучка Боярского не будет продолжать семейную династию

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Катерина рассказала о личной жизни и профессиональных планах.

Фото : Instagram @kboyarskaya98

Внучка Михаила Боярского 20-летняя Катерина не делится в сети подробностями личной жизни и профессиональными планами, однако в интервью Starhit.ru она рассказала, чем хочет заниматься дальше.

Катя Боярская не желает идти по стопам дедушки и бабушки и становиться актрисой. Она призналась, что мечтает стать певицей, а также любимой женой и любящей матерью. По словам девушки, она не обделена мужским вниманием, однако сейчас ее сердце свободно.

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Боярская будет не против, если в ее жизни появится человек, который будет заниматься тем же, что и она. Катерина считает, что люди одной профессии, вопреки стереотипу, отлично смогут ужиться друг с другом. Пример дружной и крепкой семьи у нее перед глазами — Михаил Боярский с Ларисой Луппиан и Елизавета с актером Максимом Матвеевым.

На вопрос о том, с кем из продюсеров Катерина хотела бы поработать, она ответила, что не против посотрудничать с Максом Фадеевым и Бастой.

Ранее внучка Боярского рассказала о бремени звездной фамилии.

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