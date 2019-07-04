Видео: В Минсельхозе объяснили предложение регулировать сбор грибов и ягод

Россиянам не запретят собирать орехи, ягоды и грибы. Минсельхоз планирует лишь навести порядок в этой сфере. Об этом заявили в федеральном ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация, что собирать дары природы можно будет после уплаты некой пошлины и получения разрешения. В ведомстве это категорически опровергают.

В Минсельхозе, добавили, что дикоросы пользуются высоким спросом как на внутреннем, так и не внешнем рынках, а вот эффективного законодательства в этой сфере до сих пор не существует. Чтобы предприниматели могли развиваться и получать господдержку необходимо усовершенствовать правовую базу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минсельхоз выступил за введение минимальной розничной цены на вино.