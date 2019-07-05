Экс-главе «Автодора» может грозить реальный срок за злоупотребление полномочиями

, 6:21 Эфирная новость 51

С заявлением в прокуратуру обратилась Счетная палата, так как действия Сергея Кельбаха привели к потерям бюджета страны на два миллиарда рублей.

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Фото, видео : © РИА Новости / Сергей Мамонтов, Пятый канал

Два миллиарда рублей — таковы потери российского бюджета при строительстве Центральной Кольцевой Автодороги в Московской области. И это не все. ЦКАД будет сдан как минимум на год позже. А это уже упущенная прибыль — 23 миллиарда рублей! В связи с растратами возбуждено уголовное дело. Отвечать за злоупотребление полномочиями придется Сергею Кельбаху — бывшему главе госкомпании «Автодор». Еще в начале года он отправился в отставку. Как раз, когда Счетная палата выяснила — кольцевая не будет построена в срок.

«Госкомпания „Автодор“ приняла участок дороги. Не соответствующий участок, не соответствующий качеству, не просто приняла, но и оплатила этот участок работы. И это было грубое нарушение, и мы отправили материалы в генеральную прокуратуру», — заявил аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.

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Центральная кольцевая автодорога призвана разгрузить Москву от грузового транспорта. Мегапроект начался за здравие — и пока ничем не закончился. На строительство уже потрачено 75 миллиардов рублей. Окончательная цена до сих пор не определена. Октрыть ЦКАД должны были еще в прошлом году. Теперь, несмотря на оптимизм нынешнего руководства «Автодора», речь идет уже о 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

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