Экс-главе «Автодора» может грозить реальный срок за злоупотребление полномочиями

Два миллиарда рублей — таковы потери российского бюджета при строительстве Центральной Кольцевой Автодороги в Московской области. И это не все. ЦКАД будет сдан как минимум на год позже. А это уже упущенная прибыль — 23 миллиарда рублей! В связи с растратами возбуждено уголовное дело. Отвечать за злоупотребление полномочиями придется Сергею Кельбаху — бывшему главе госкомпании «Автодор». Еще в начале года он отправился в отставку. Как раз, когда Счетная палата выяснила — кольцевая не будет построена в срок.

«Госкомпания „Автодор“ приняла участок дороги. Не соответствующий участок, не соответствующий качеству, не просто приняла, но и оплатила этот участок работы. И это было грубое нарушение, и мы отправили материалы в генеральную прокуратуру», — заявил аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!

Центральная кольцевая автодорога призвана разгрузить Москву от грузового транспорта. Мегапроект начался за здравие — и пока ничем не закончился. На строительство уже потрачено 75 миллиардов рублей. Окончательная цена до сих пор не определена. Октрыть ЦКАД должны были еще в прошлом году. Теперь, несмотря на оптимизм нынешнего руководства «Автодора», речь идет уже о 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».