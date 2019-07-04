Когда в Европейскую часть России вернется тепло и солнце?

, 18:17 Эфирная новость 63

В Москву пришло похолодание, которое встречается раз в пять лет. А в Петербурге обильные дожди затопили несколько микрорайонов.

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Фото, видео : Zuma\TASS, Пятый канал

Тема:
Погода 3857

Европейскую часть России не отпускает мощный циклон. Москву и так преследуют ливни с грозами, а сегодня обрушился еще и ураган. В одном из районов столицы погиб трехлетний ребенок, на него упало дерево, когда он играл в песочнице. Мама находилась рядом, на крики прибежали люди, вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. Известно еще о четырех пострадавших. Одного мужчину придавило упавшим дорожным знаком. Эксклюзивное видео, на котором запечатлен момент падения дерева ранее публиковал 5-tv.ru.

А северную столицу заливает. В аэропорту «Пулково» из-за грозы несколько рейсов сели с опозданием. В один из лайнеров ударила молния, но к ЧП это не привело. На магистралях бурлят реки, машины тонут. В городском водоканале петербуржцев честно предупредили о потопах: ливневки на улицах не справляются с таким количеством осадков. Местные коммунальщики вручную исправляют ситуацию.

И никаких оптимистичных прогнозов — вплоть до следующей недели Петербург и Москва будут находиться под влиянием циклонических ливней и ветров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что непогода накрыла Россию от Карелии до Черноземья.

Тема:
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