Видео: Три человека погибли в результате взрыва автомобиля в Турции

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Президент Эрдоган уже заявил, что это, вероятно, был теракт.

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Фото, видео : Twitter @b_serin

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Война в Сирии 4276

В городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай прогремел взрыв. В воздух взлетел автомобиль, погибли трое находившихся в салоне человека, передает ТАСС.

Президент страны Тайип Эрдоган уже заявил, что «происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба». Также глава государства сообщил, что погибшие — граждане Сирии.

На кадрах очевидцев видно, как догорает то, что осталось от автомобиля.

Периметр вокруг места ЧП оцеплен.

Ранее Эрдоган заявлял, что готов ратифицировать закон о восстановлении смертной казни после теракта в провинции Хаккари, в котором погибли молодая женщина и 11-месячный ребенок.

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