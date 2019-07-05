Видео: Три человека погибли в результате взрыва автомобиля в Турции

В городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай прогремел взрыв. В воздух взлетел автомобиль, погибли трое находившихся в салоне человека, передает ТАСС.

Президент страны Тайип Эрдоган уже заявил, что «происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба». Также глава государства сообщил, что погибшие — граждане Сирии.

На кадрах очевидцев видно, как догорает то, что осталось от автомобиля.

Периметр вокруг места ЧП оцеплен.

Ранее Эрдоган заявлял, что готов ратифицировать закон о восстановлении смертной казни после теракта в провинции Хаккари, в котором погибли молодая женщина и 11-месячный ребенок.