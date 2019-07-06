Помойные секреты: документы военной химлаборатории Портон-Дауна нашли в мусорке

Скандал в Британии. На автостоянке на севере Лондона нашли секретные документы военной химлаборатории Портон-Даун. Той самой, где выясняли, каким веществом отравили Скрипалей.

Увесистая пачка бумаги просто лежала в мусорной корзине. И на каждом листе — пароли от компьютерных систем, информация о сотрудниках и расписание охранников, несущих службу на закрытом объекте.

Документы относятся к разным периодам времени: есть данные за 1980 год, а есть и относительно свежие — за 2017-й. Военные эксперты Британии уже назвали случившееся «мечтой террориста», а оборонное ведомство срочно приступило к расследованию инцидента.