Семьи погибших подводников получат по миллиону рублей от Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов подписал
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Отмечается, что эти средства будут выделены из резервного фонда правительства Петербурга.
Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Во время проведения батиметрических измерений произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Распространение пожара удалось предотвратить, часть экипажа была спасена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших в Баренцевом море подводников.