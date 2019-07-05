Семьи погибших подводников получат по миллиону рублей от Петербурга

, 18:28 53

Трагедия в Баренцевом море унесла жизни 14 человек.

Фото : ТАСС / Лев Федосеев

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 24

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление об оказании помощи семьям моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города на Неве.

«Семьям (родственникам) погибших моряков будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей на семью за каждого погибшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут выделены из резервного фонда правительства Петербурга.

Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Во время проведения батиметрических измерений произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Распространение пожара удалось предотвратить, часть экипажа была спасена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших в Баренцевом море подводников.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 24
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