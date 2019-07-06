Видео: В Петербурге проходит церемония прощания с погибшими подводниками

Утром в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище в Петербурге началась церемония прощания с погибшими моряками-подводниками. 1 июля в результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата погибли 14 человек.

С раннего утра к кладбищу приезжают сотни человек с цветами и венками. Среди них родственники и близкие погибших, а также сослуживцы моряков. Церемония прощания закрыта для посторонних. Отпевание моряков проводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Проститься с героями приехал также глава Петербурга Александр Беглов. Как и все, он приехал на церемонию с цветами. Кроме него, почтить память погибших подводников прибыли заместитель министра обороны, глава Военно-Морского флота и руководитель управления глубоководных исследований. Трагически погибших моряков похоронят недалеко от мемориала жертв трагедии на АПЛ «Курск».

К слову, глава Петербурга подписал постановление об оказании помощи семьям моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города на Неве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших в Баренцевом море подводников.