Видео: В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

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Похороны погибших на глубоководном аппарате прошли в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище города на Неве.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

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На Серафимовском кладбище Петербурга завершились похороны 14 моряков-подводников, которые погибли в понедельник, 1 июля, на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Закрытая траурная церемония была организована в субботу, 6 июля, возле мемориала погибшим на подводной лодке «Курск».

Проститься с героями и почтить их память на Серафимовском кладбище собрались около тысячи человек. Это друзья и родственники погибших, а также их коллеги и официальные лица. В их числе заместитель министра обороны Андрей Картаполов, глава Военно-Морского флота Николай Евменов, а также глава Петербурга Александр Беглов.

Моряки-подводники погибли в результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море 1 июля. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших в Баренцевом море подводников.

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