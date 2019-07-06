Видео: В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

На Серафимовском кладбище Петербурга завершились похороны 14 моряков-подводников, которые погибли в понедельник, 1 июля, на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Закрытая траурная церемония была организована в субботу, 6 июля, возле мемориала погибшим на подводной лодке «Курск».

Проститься с героями и почтить их память на Серафимовском кладбище собрались около тысячи человек. Это друзья и родственники погибших, а также их коллеги и официальные лица. В их числе заместитель министра обороны Андрей Картаполов, глава Военно-Морского флота Николай Евменов, а также глава Петербурга Александр Беглов.